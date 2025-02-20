В Самаре проверили законность использования тигра в фотосессиях

В Самаре местные жители пожаловались на использование тигра в фотосессиях. После обращений неравнодушных горожан была проверена законность его содержания и использования в съемках. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по Самарской и Ульяновской областям.
«Инспекторы управления вместе с природоохранной прокуратурой и полицией посетили фотостудию с проверкой. У хозяина тигренка есть действующая лицензия на содержание диких животных и использование их в культурно-зрелищных целях», — рассказали в пресс-службе.
Как выяснилось, тигра привезли в Самару из Пензенской области. Он относится к подвиду «Бенгальского тигра» и не относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ.