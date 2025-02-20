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В Самаре проверили законность использования тигра в фотосессиях

В Самаре проверили хозяина тигра, который предоставляет животное для проведения фотосессий.

Источник: Росприроднадзор по Самарской и Ульяновской областям

В Самаре местные жители пожаловались на использование тигра в фотосессиях. После обращений неравнодушных горожан была проверена законность его содержания и использования в съемках. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по Самарской и Ульяновской областям.

«Инспекторы управления вместе с природоохранной прокуратурой и полицией посетили фотостудию с проверкой. У хозяина тигренка есть действующая лицензия на содержание диких животных и использование их в культурно-зрелищных целях», — рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, тигра привезли в Самару из Пензенской области. Он относится к подвиду «Бенгальского тигра» и не относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ.