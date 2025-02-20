В Новосибирской области из-за теплой зимы началась поздняя вспышка ОРВИ

По словам академика РАН Сергея Нетесова, пик заболеваемости гриппом в стране запаздывает на несколько недель. Предположительно, это связано, с аномально теплой погодой.
По его словам, уровень заболеваемости гриппом до середины февраля оказался ниже, чем в 2024 году. Он отметил, что это может быть связано не только с погодой, но и с увеличением числа вакцинированных в прошлом году.
При этом используемые вакцины смогли показать высокую эффективность, однако в последние недели заболеваемость снова растет.