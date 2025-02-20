В Симферополе появилась бронзовая пчела в каске

Первые бронзовые пчелы появились в Симферополе в 2018 году. Тогда местным жителям в честь дня города предложили пройти историко-географический квест и найти 20 металлических пчёл высотой около 15 см, установленных в центральном районе. Идея так пришлась по душе горожанам, что в скором времени «рой» бронзовых пчелок вырос. Сейчас в крымской столице насчитывает 54 скульптуры, среди которых «Газовик», «Слесарь», «Электрик», «Судья» и «Строитель Крымского моста».