В Симферополе появилась бронзовая пчела в каске

Миниатюрная скульптура пчелы в каске и с тележкой кирпичей «поселилась» возле здания министерства строительства и архитектуры республики. Ее открытие приурочено к 10-летию ассоциации «Строители Крыма», передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Для установки бронзовой фигурки пришлось получить разрешение от министерства культуры, поскольку находится она на территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание частной женской гимназии В. А. Станишевской» начала XIX века.
Первые бронзовые пчелы появились в Симферополе в 2018 году. Тогда местным жителям в честь дня города предложили пройти историко-географический квест и найти 20 металлических пчёл высотой около 15 см, установленных в центральном районе. Идея так пришлась по душе горожанам, что в скором времени «рой» бронзовых пчелок вырос. Сейчас в крымской столице насчитывает 54 скульптуры, среди которых «Газовик», «Слесарь», «Электрик», «Судья» и «Строитель Крымского моста».
В 2022 году вандалы спилили пять скульптур: «Йога», «Туриста», «Богини красоты», а также Екатерины II и Григория Потёмкина. Выкрали ради наживы и композицию «Семья». Фигурки отлили заново.