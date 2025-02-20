Челябинские разработчики оснастили БПЛА пусковой установкой

Кроме того, по словам Родикова, успешно разработана, прошла испытания и может быть запущена в серию авиапушка, сконструированная для БПЛА. Она устанавливается на квадрокоптеры, превращая их в истребители дронов. Стрельба ведется дробью с эффективной дальностью до 50 мм. Собеседник агентства добавил, что сейчас идет разработка зенитных ракет, которые будут запускаться с дронов.