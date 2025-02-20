Челябинские разработчики оснастили БПЛА пусковой установкой

МИАСС /Челябинская область/, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые Челябинского государственного университета в партнерстве с Челябинским высшим военным авиационным краснознаменным училищем штурманов и со специалистом Александром Родиковым впервые в России разработали пусковую установку для ракет, которую можно установить на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и поражать с ее помощью танки и живую силу противника. Об этом ТАСС сообщил Родиков.
Новинку впервые представили широкой публике на II Форуме волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала», который проходит в городе Миассе Челябинской области.
«Успешно прошла испытания и готова к запуску в серийное производство универсальная пусковая система, которая устанавливается на БПЛА и позволяет запускать неуправляемые ракеты», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, каждая ракета с кумулятивной боевой частью имеет массу порядка 700 граммов. Основное предназначение — борьба с бронетехникой противника. Можно также использовать для поражения живой силы.
Кроме того, по словам Родикова, успешно разработана, прошла испытания и может быть запущена в серию авиапушка, сконструированная для БПЛА. Она устанавливается на квадрокоптеры, превращая их в истребители дронов. Стрельба ведется дробью с эффективной дальностью до 50 мм. Собеседник агентства добавил, что сейчас идет разработка зенитных ракет, которые будут запускаться с дронов.
20 февраля в Миассе по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги проходит II Форум волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала» (первый состоялся в ноябре 2024 года в Верхней Пышме Свердловской области). На форум было подано 824 заявки из 18 субъектов Российской Федерации. Очными участниками стали более 350 человек из 12 регионов страны.