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Белорусов ждет одна из самых холодных ночей зимы

Ночь на 21 февраля может стать одной из самых холодных с начала 2025 года и зимнего сезона в целом.

Сейчас в Ричмонде: -6° 4 м/с 73% 760 мм рт. ст. -1°

По прогнозам синоптиков, местами при прояснениях температура воздуха может опуститься до −21 °C.

Как сообщила Смартпресс начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова, на данный момент самой холодной зимней ночью остается 17 февраля. Тогда на Полесской метеостанции температура опустилась до −22 °C.

Самая высокая температура с начала зимы была зафиксирована 27 января на Пинской метеостанции — тогда воздух прогрелся до +12,8 °C.

Снежный покров в стране остается неустойчивым. Больше всего снега намело в Витебске, где 19 февраля был установлен рекорд этой зимы — толщина снежного покрова достигла 17 см.

Фото: Инна Шкурко, Смартпресс.

Морозная погода сохранится и в предстоящие выходные, однако в начале следующей недели в Беларуси потеплеет.

В ночь на 24 и 25 февраля, по предварительным прогнозам, температура воздуха составит от 0 до −10 °C, а при прояснениях на востоке страны возможно похолодание до −11…-15 °C.

Днем температура будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса, а в западных регионах потеплеет до +7 °C.