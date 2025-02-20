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Курчатовский институт хочет напечатать корпус станции «Елена-АМ» на 3D-принтере

Генеральный директор НИЦ Александр Каштанов отметил, что сегодня потребность в этих станциях оценивается в 400 и более реакторов.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты Центрального НИИ конструкционных материалов «Прометей» имени И. В. Горынина Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей») планируют создать корпус атомной станции малой мощности «Елена-АМ» с помощью технологий 3D-печати, сообщил генеральный директор института Александр Каштанов.

Он отметил, что сегодня потребность в станциях «Елена-АМ» оценивается в 400 и более реакторов. При этом одно из российских предприятий, выступающее основным изготовителем корпусов для ледокольных реакторов и плавучих энергоблоков, загружено на ближайшее время.

«Поэтому не совсем понятно, кто будет изготавливать корпуса для таких реакторов как “Елена-АМ”. Нужно огромное количество [таких] реакторов, чтобы обеспечить ту самую распределенную энергетику по всей шельфовой зоне. Есть идея печатать эти корпуса, попытаться напечатать корпус такого реактора диаметром около 2 метров», — сказал Каштанов, выступая на на сессии «Материалы для освоения арктических территорий» Форума будущих технологий.