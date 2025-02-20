Курчатовский институт хочет напечатать корпус станции «Елена-АМ» на 3D-принтере

«Поэтому не совсем понятно, кто будет изготавливать корпуса для таких реакторов как “Елена-АМ”. Нужно огромное количество [таких] реакторов, чтобы обеспечить ту самую распределенную энергетику по всей шельфовой зоне. Есть идея печатать эти корпуса, попытаться напечатать корпус такого реактора диаметром около 2 метров», — сказал Каштанов, выступая на на сессии «Материалы для освоения арктических территорий» Форума будущих технологий.