Два огромных аэростата запустили в небо над Минском

«Смысл нашего сегодняшнего мероприятия ― зафиксировать национальный рекорд максимального расстояния свободного полета аэростата. Мы летаем только по ветру, у нас нет двигателя, нет руля: куда ветер ― туда и мы. Сегодня по плану ― район Солигорска. Хотелось бы пролететь около 120 км. Получится больше ― будет здорово», ― сказал он.