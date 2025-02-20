Два огромных аэростата запустили в небо над Минском

Старт полета организаторы запланировали на 9 утра 20 февраля с территории Белорусской государственной академии авиации. Установлению рекорда предшествовала большая подготовительная работа: проверка оборудования, тщательный анализ метеосводок, заготовка припасов.
Шары привезли на стадион Академии авиации накануне в «разобранном виде» и утром в четверг начали наполнять их воздухом: с помощью аэроустановки и подогретого газа купол достиг нужного размера за 15 минут.
В установлении рекорда участвуют два аэростата, в каждом из них пилот и члены команды сопровождения — всего три человека. Воздухоплаватели планируют преодолеть расстояние в 150 километров и приземлиться в районе Солигорске ближе к вечеру 20 февраля. Максимальная высота полета поставит 1500 метров.
По словам командира одного из аэростатов Руслана Швадовича, полет готовился очень тщательно, последние три дня активно мониторился прогноз погоды, чтобы все метеоусловия были благоприятными.
«Смысл нашего сегодняшнего мероприятия ― зафиксировать национальный рекорд максимального расстояния свободного полета аэростата. Мы летаем только по ветру, у нас нет двигателя, нет руля: куда ветер ― туда и мы. Сегодня по плану ― район Солигорска. Хотелось бы пролететь около 120 км. Получится больше ― будет здорово», ― сказал он.
Пилот отметил, что аэростаты будут передвигаться со скоростью 20 км/ч, соответственно нужной локации команды достигнут через шесть-семь часов после старта.
«Абсолютно не холодно! Наш большой плюс в том, что наверху ветра нет. Мы летим вместе с потоком, и нас не обдувает ветер ― нет ни встречного, ни бокового», ― добавил Швадович.
Почему зимой?
Он пояснил, что воздушным шарам летать в зимнее время года намного проще, чем летом. Во-первых, разница температур внутри купола и снаружи зимой больше ― а это значит, что нужно меньше времени и газа для нагрева аэростата.
Во-вторых, с ноября по март можно летать в течение всего светового дня: в другие месяцы года возникает высокая термическая активность, которая очень чувствительна для аэростатов ― в таком случае он может стать неуправляемым. Поэтому весной и летом воздушные шары запускают на рассвете и на заходе солнца.
Не первый такой рекорд
Известный силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, главный эксперт национального реестра Книги рекордов Беларуси Кирилл Шимко рассказал, как будет фиксироваться достижение.
«У нас имеется специальный планшет, который будет регистрировать все перемещение. Мы посчитаем по трекеру, какое расстояние аэростаты преодолеют в свободном полете. Это будет занесено в протоколы соответствующие, и соответственно все будет заноситься в национальный реестр», ― уточнил он.
Эксперт напомнил, что в 2024 году в Беларуси был поставлен другой подобный рекорд ― по продолжительности полета аэростата. Монгольфьер провел в воздухе 9 часов 15 минут, пролетев около 100 километров, при средней высоте 450 метров.