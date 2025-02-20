В День защитника Отечества на Мамаевом кургане произведут «Выстрел Памяти»

Как рассказал руководитель МПОО «Сталинградский призыв» Дмитрий Чернихов, почетное право произвести «Выстрел Памяти» на Главной высоте России будет предоставлено волгоградцу — одному из участников специальной военной операции. В этот день инициатива волгоградцев с проведением «Выстрела памяти» будет поддержана и в других городах-героях — Мурманске, Новороссийске, Керчи и других.