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В День защитника Отечества на Мамаевом кургане произведут «Выстрел Памяти»

В Волгограде в полдень 23 февраля будет произведен ставший традиционным «Выстрел памяти». Подготовку фронтовых 76-мм пушек ЗИС-3 к залпу завершили артиллеристы гвардейского мотострелкового соединения.

Как рассказал руководитель МПОО «Сталинградский призыв» Дмитрий Чернихов, почетное право произвести «Выстрел Памяти» на Главной высоте России будет предоставлено волгоградцу — одному из участников специальной военной операции. В этот день инициатива волгоградцев с проведением «Выстрела памяти» будет поддержана и в других городах-героях — Мурманске, Новороссийске, Керчи и других.

Церемония начнется в одно время. Недавно волгоградцы обратились с предложением производить «Выстрел Памяти» по памятным датам военной истории к своим соратникам по военно-патриотической работе из Беларуси.

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