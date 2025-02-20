В Казани услуги по погребению подорожали до 9,1 тысячи рублей

В 1,7 тысячи рублей обойдется облачение тела, 805 рублей — предоставление и доставка предметов, две тысячи рублей — перевозка тела умершего на кладбище. Еще 4,5 тысячи рублей нужны будут для рытья могилы и захоронение. Годом ранее эти услуги оценивались в 8,3 тысячи рублей.