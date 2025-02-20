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В Казани услуги по погребению подорожали до 9,1 тысячи рублей

Годом ранее эти услуги оценивались в 8,3 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Казани услуги по погребению подорожали до 9,1 тысячи рублей. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правых актов исполкома города.

Оформление документов, необходимых для погребения составит 0 рублей, предоставление и доставка гроба и других предметов — 2,9 тысячи рублей, перевозка тела умершего на кладбище — 2 тысячи рублей, рытье могилы и захоронение — 4,1 тысячи рублей. Общая сумма этого варианта составит 9,1 тысячи рублей.

В 1,7 тысячи рублей обойдется облачение тела, 805 рублей — предоставление и доставка предметов, две тысячи рублей — перевозка тела умершего на кладбище. Еще 4,5 тысячи рублей нужны будут для рытья могилы и захоронение. Годом ранее эти услуги оценивались в 8,3 тысячи рублей.

Напомним, в Татарстане снизилась рождаемость и увеличилась смертность. Естественная убыль населения составила 9,2 тысячи человек.