В Казани услуги по погребению подорожали до 9,1 тысячи рублей. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правых актов исполкома города.
Оформление документов, необходимых для погребения составит 0 рублей, предоставление и доставка гроба и других предметов — 2,9 тысячи рублей, перевозка тела умершего на кладбище — 2 тысячи рублей, рытье могилы и захоронение — 4,1 тысячи рублей. Общая сумма этого варианта составит 9,1 тысячи рублей.
В 1,7 тысячи рублей обойдется облачение тела, 805 рублей — предоставление и доставка предметов, две тысячи рублей — перевозка тела умершего на кладбище. Еще 4,5 тысячи рублей нужны будут для рытья могилы и захоронение. Годом ранее эти услуги оценивались в 8,3 тысячи рублей.
Напомним, в Татарстане снизилась рождаемость и увеличилась смертность. Естественная убыль населения составила 9,2 тысячи человек.