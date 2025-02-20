Минобразования заявило о появлении электронной очереди в детский сад в Беларуси

Еще министр образования сказал, что планируется упростить и другие процедуры. Вместе с постановкой ребенка в очередь в детсад соответственно будет упрощена выдача направлений в учреждение дошкольного образования, которую тоже хотят перевести в электронный формат. Это делается, чтобы белорусы были уверены, в какой детский сад пойдет их ребенок.