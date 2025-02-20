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Минобразования заявило о появлении электронной очереди в детский сад в Беларуси

Записать детей в сад белорусы смогут через электронный сервис.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появится электронный сервис, чтобы стать на очередь в детский сад, пишет sb.by.

По словам министра образования Андрея Иванца, в Беларуси поставить ребенка на очередь в детский сад скоро родители смогут через электронный сервис. Нововведение поспособствует значительному упрощению процесса подачи заявления и отслеживания статуса заявки на размещение ребенка в детсаду.

— Ставим серьезную задачу перевести в электронный вид такие административные процедуры, как постановка на учет в учреждение дошкольного образования, чтобы у родителей не было необходимости выходить куда-то, даже в службу «одно окно», — указал он.

Еще министр образования сказал, что планируется упростить и другие процедуры. Вместе с постановкой ребенка в очередь в детсад соответственно будет упрощена выдача направлений в учреждение дошкольного образования, которую тоже хотят перевести в электронный формат. Это делается, чтобы белорусы были уверены, в какой детский сад пойдет их ребенок.

А еще цена на газ в баллонах для населения выросла в Беларуси.

Тем временем еще одно массовое ДТП случилось в Минске 20 февраля с пятью машинами.