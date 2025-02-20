Фурсенко: РФ может стать одним из лидеров в производстве новых материалов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Создание и производство новых материалов в России сегодня на подъеме, страна может стать одним из мировых лидеров в этой области. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко на Форуме будущих технологий, который посвящен новым материалам и химии.
«15% ВВП страны [в СССР] занимала химическая промышленность. Потом это как-то все ушло вниз, оказалось, что гораздо проще покупать материалы где-то в других странах, чем производить самим. И сегодня отчасти такой подъем связан с тем, что мы живем в сложное время и далеко не все материалы нам продадут, с одной стороны. С другой стороны, появились абсолютно новые требования к материалам. У нас сохранились научные кадры, заделы, и мы имеем шанс стать одним из лидеров в этой сфере в мире», — сказал Фурсенко.
По его словам, сегодня всем стало ясно, что проблема материалов является определяющей для всего: от биологических проблем до энергетики, решения проблем космоса и обороноспособности страны.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он состоялся при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — «Сбер», стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт». ТАСС выступает информационным партнером форума.