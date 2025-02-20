Фурсенко: РФ может стать одним из лидеров в производстве новых материалов

«15% ВВП страны [в СССР] занимала химическая промышленность. Потом это как-то все ушло вниз, оказалось, что гораздо проще покупать материалы где-то в других странах, чем производить самим. И сегодня отчасти такой подъем связан с тем, что мы живем в сложное время и далеко не все материалы нам продадут, с одной стороны. С другой стороны, появились абсолютно новые требования к материалам. У нас сохранились научные кадры, заделы, и мы имеем шанс стать одним из лидеров в этой сфере в мире», — сказал Фурсенко.