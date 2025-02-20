Два новых торговых центра построят под Петербургом

Кроме того, в Петербурге и Ленобласти в этом году уже введут в эксплуатацию два других торговых центра. Один из них располагается в ЖК «Солнечный город» на проспекте Ветеранов, а второй — в Новогорелово. Общая площадь первого достигает 14 тысяч квадратных метров, а другого — 5 тысяч квадратных метров. Более 70 процентов площадей уже сдали арендаторам. К моменту запуска проектов, как ожидается, торговые комплексы будут заполнены практически полностью.