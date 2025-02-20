В РФ улучшили технологию определения йода в ламинарии

«Качество измерений [с помощью предложенного подхода] характеризуется высокой точностью и хорошей воспроизводимостью результатов. Он позволяет определять содержание йода в диапазоне от 20 до 300 мкг/л с минимальной погрешностью. Методика была успешно протестирован на образцах ламинарии, и его результаты соответствуют требованиям Государственной фармакопеи РФ», — сообщили в университете, также уточнив, что метод не требует использования ртути, поэтому является более безопасным для экологии.