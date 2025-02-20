В РФ улучшили технологию определения йода в ламинарии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разработали новый метод определения йода в морских водорослях для контроля качества сырья на фармпредприятиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Новый подход обладает большей точностью и чувствительностью в сравнении с традиционными методами, уточнили в вузе.
«Исследователи разработали новую методику на основе инверсионной вольтамперометрии (ИВА). Эта методика использует графитовый электрод, который способен “захватывать” йод из раствора и измерять его количество с высокой точностью», — сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
Современные методы определения йода, такие как титриметрия (йодометрическое титрование), требуют сложной подготовки образцов. При этом масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП), обладает высокой чувствительностью, но подобные работы сложны и требуют высоких финансовых затрат, что не позволяет использовать их для рутинного контроля на производстве.
«Качество измерений [с помощью предложенного подхода] характеризуется высокой точностью и хорошей воспроизводимостью результатов. Он позволяет определять содержание йода в диапазоне от 20 до 300 мкг/л с минимальной погрешностью. Методика была успешно протестирован на образцах ламинарии, и его результаты соответствуют требованиям Государственной фармакопеи РФ», — сообщили в университете, также уточнив, что метод не требует использования ртути, поэтому является более безопасным для экологии.
Исследование поддержано Российским научным фондом. Результаты опубликованы в журнале «Тонкие химические технологии».