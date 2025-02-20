Главный самарский фонтан оснастят аудиосистемой и защитят от скольжения

Крупнейший в Самаре фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» на площади Героев 21 Армии планируется оснастить аудиосистемой с опорами и подсветкой. Также он получит автоматическую систему управления. Об этом сообщает городская администрация.