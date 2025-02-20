Главный самарский фонтан оснастят аудиосистемой и защитят от скольжения

«К отделке пяти чаш фонтана рабочие приступят с наступлением теплого сезона. В процессе отделочных работ восстановят борта, а на дне центральной чаши — мозаику в виде Георгиевской ленты. Для обеспечения прочности мозаичного панно подрядчик использует смальту», — говорится в сообщении.
Кроме того, для отделки парапета фонтана подрядчик заказал специальный гранит с Красногорского месторождения. Плиты у фонтана сделают с закругленными краями, с матовой шероховатой поверхностью для защиты от скольжения.
В настоящее время фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» закрыт на капитальный ремонт. Часть работ уже выполнена.
Самарские чиновники провели торги и нашли подрядчика для обновления объекта в ноябре 2024 года. Тендер выиграло ООО «Строительство инженерных коммуникаций».
Компания запросила за свою работу 219 млн руб. Контракт должен быть исполнен до конца декабря 2025 года.