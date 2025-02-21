Кроссворд на 21 февраля 2025

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21 февраля — день рождения Алана Рикмана, выдающегося британского актера театра и кино. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его яркие роли, от профессора Снейпа до Ганса Грубера.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.