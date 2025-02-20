СК РФ начал расследование убийства Михаила Лермонтова, произведения которого изучают в белорусской школе

Ранее Бурляев говорил, что им было направлено обращение в Следственный комитет с соответствующей просьбой. Депутат отмечал, что многие десятилетия со стороны лермонтоведов, а также специалистов в области криминалистики, баллистики и медицины звучали заявления о том, что следствие, проведенное сразу после убийства Лермонтова в 1841 году, было недобросовестным.