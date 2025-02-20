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СК РФ начал расследование убийства Михаила Лермонтова, произведения которого изучают в белорусской школе

СК РФ начал расследовать убийство Лермонтова, которого изучают в школах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России начал подготовку к расследованию убийства писателя Михаила Лермонтова, которого изучают и в школах Беларуси, сообщает РИА Новости.

По словам народного артиста, депутата Госдумы Николая Бурляева, СК готовит предметное расследование убийства Лермонтова.

— Был отклик со стороны Следственного комитета… началась предметная совместная подготовка к расследованию, — прокомментировал он.

Ранее Бурляев говорил, что им было направлено обращение в Следственный комитет с соответствующей просьбой. Депутат отмечал, что многие десятилетия со стороны лермонтоведов, а также специалистов в области криминалистики, баллистики и медицины звучали заявления о том, что следствие, проведенное сразу после убийства Лермонтова в 1841 году, было недобросовестным.

Напомним, Михаил Лермонтов родился в 1814 году, а погиб в 26 лет.

Еще мы писали, что в Минске были свои мушкетеры, а Лермонтов служил гродненским гусаром.

Тем временем Минобразования заявило о появлении электронной очереди в детский сад в Беларуси.