Электронная очередь в детский сад появится в Беларуси

МИНСК, 20 фев — Sputnik. В Беларуси появится возможность поставить ребенка на очередь в детский сад с помощью электронного сервиса, сообщил министр образования Андрей Иванец.
Это одна из самых ожидаемых услуг в стране: нововведение позволит родителям упростить процесс подачи заявлений и отслеживать статус заявки в режиме онлайн.
«Ставим серьезную задачу перевести в электронный вид такие административные процедуры, как постановка на учет в учреждение дошкольного образования, чтобы у родителей не было необходимости выходить куда-то, даже в службу “одно окно”, — цитирует главу Минобразования издание “СБ. Беларусь сегодня”.
По его словам, выдачу направлений в детский сад планируется перевести в электронный вид «для того, чтобы родители могли быть уверены, в какой детский сад пойдет их ребенок».
Свободные места в детсадах
В 2022 году в Беларуси появился сервис, позволяющий узнать в режиме онлайн о наличии свободных мест в учреждениях дошкольного образования. Интерактивная карта, на которую нанесены детсады Минска и всех шести областей страны, размещена на сайте министерства образования.
Чтобы узнать информацию о свободных местах в детских садах, достаточно кликнуть на нужное учреждение. Сервис укажет, в каких возрастных группах есть свободные места.
Данные обновляются 1-го числа каждого месяца.