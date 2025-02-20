Электронная очередь в детский сад появится в Беларуси

«Ставим серьезную задачу перевести в электронный вид такие административные процедуры, как постановка на учет в учреждение дошкольного образования, чтобы у родителей не было необходимости выходить куда-то, даже в службу “одно окно”, — цитирует главу Минобразования издание “СБ. Беларусь сегодня”.