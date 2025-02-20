Мэр Воронежа Сергей Петрин встретился со студентами медицинского университета

Отдельно мэр отметил значимость сохранения исторической памяти и культурного наследия, чему способствует работа музеев и выставок, действующих в университете. Также было отмечено стремление руководства вуза создавать атмосферу, способствующую всестороннему развитию личности студентов. «Одним словом, в этих стенах стараются формировать образ мышления человека, уделяя внимание каждой мелочи и каждому дню жизни. Например, мне рассказали, что вуз посетила ведущая Первого канала Елена Малышева, у которой тут училась мама. Фото на память сделал с ребятами и я», — рассказал глава города. В завершении встречи Сергей Петрин попросил тех, кто не успел или постеснялся о чем-либо спросить лично, написать вопрос сообщением в соцсетях. Глава Воронежа заверил, что читает все сообщения лично и будет рад дать обратную связь.