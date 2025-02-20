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Мэр Воронежа Сергей Петрин встретился со студентами медицинского университета

По инициативе членов городской Общественной палаты мэр Воронежа Сергей Петрин совершил визит в один из старейших вузов страны — Воронежский государственный медицинский университет имени Николая Ниловича Бурденко. Это учебное заведение возглавляет почётный гражданин города Игорь Эдуардович Есауленко.

На встрече Сергей Петрин подчеркнул важность личного общения с жителями города, ведь среди студентов и преподавателей медицинского университета формируется мнение о Воронеже, которое впоследствии распространяется среди друзей и родственников. «Задача мэрии — увидеть эти темы и понять, что можем сделать для их решения. Уверен, что тогда молодые врачи будут оставаться в Воронеже и оказывать качественные услуги по лечению наших жителей», — отметил в своем телеграм-канале Сергей Петрин.

В ходе визита были подняты важные вопросы, касающиеся повседневной жизни студентов и сотрудников университета. В частности, речь шла о необходимости улучшения транспортного обслуживания студенческих общежитий, налаживания диалога с ресурсоснабжающими организациями и проведения очистки местного водохранилища. Сергей Петрин пообещал внимательно изучить представленные предложения и найти пути их реализации.

Отдельно мэр отметил значимость сохранения исторической памяти и культурного наследия, чему способствует работа музеев и выставок, действующих в университете. Также было отмечено стремление руководства вуза создавать атмосферу, способствующую всестороннему развитию личности студентов. «Одним словом, в этих стенах стараются формировать образ мышления человека, уделяя внимание каждой мелочи и каждому дню жизни. Например, мне рассказали, что вуз посетила ведущая Первого канала Елена Малышева, у которой тут училась мама. Фото на память сделал с ребятами и я», — рассказал глава города. В завершении встречи Сергей Петрин попросил тех, кто не успел или постеснялся о чем-либо спросить лично, написать вопрос сообщением в соцсетях. Глава Воронежа заверил, что читает все сообщения лично и будет рад дать обратную связь.

образование