Почтовые отделения в Башкирии из-за Дня защитника Отечества будут работать по другому графику

В Башкирии почтовые отделения из-за Дня защитника Отечества в грядущие выходные будут работать по другому графику. Об этом сообщила пресс-служба УФПС республики.
В субботу, 22 февраля, все отделения будут функционировать по обычному полноценному расписанию. Исключением станут те, где находятся пункты выдачи заказов, они будут работать на час меньше. Пенсии и пособия почтальоны должны в этот день доставить в соответствии с графиком, который согласован с региональным отделением Социального фонда России.
В воскресенье, 23 февраля, у всех почтовых отделений в Башкирии выходной, кроме тех, в которых расположены пункты выдачи заказов. В День защитника Отечества не будут разноситься почтовые отправления и периодические печатные издания.
А уже в понедельник, 24 февраля, все отделения снова будут обслуживать клиентов по обычному расписанию.
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