Почтовые отделения в Башкирии из-за Дня защитника Отечества будут работать по другому графику

В субботу, 22 февраля, все отделения будут функционировать по обычному полноценному расписанию. Исключением станут те, где находятся пункты выдачи заказов, они будут работать на час меньше. Пенсии и пособия почтальоны должны в этот день доставить в соответствии с графиком, который согласован с региональным отделением Социального фонда России.