Ответы на кроссворд на 21 февраля 2025: интересные факты про Алана Рикмана

Алан Рикман, исполнивший роль профессора Северуса Снейпа в экранизации книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, получил признание за свой уникальный голос, который добавил персонажу особый шарм. Но некоторые зрители и критики считали, что роль должна была достаться более молодому актеру. В 2011 году в интернет-опросе от MTV за Алана Рикмана в роли Снейпа проголосовали 7,5 миллионов человек.