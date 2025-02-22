Ответы на кроссворд на 21 февраля 2025: интересные факты про Алана Рикмана

По горизонтали:
Голос.
Алан Рикман завоевал признание поклонников благодаря своему голосу, который многие считают важной составляющей его актерского успеха. Необычный тембр, безупречное английское произношение и уникальная манера речи выделяют его среди других актеров. Исследования, посвященные определению «идеального голоса», подтвердили, что голос Рикмана входит в число лучших.
Распутин.
В 1996 году Алан Рикман исполнил главную роль в фильме «Распутин», за что получил престижные награды «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии киноактеров.
Эмми.
Премия «Эмми» является телевизионным аналогом таких престижных наград, как «Оскар» в киноиндустрии, «Грэмми» в музыкальной сфере и «Тони» в театре.
По вертикали:
Парфюмер.
Книга «Парфюмер» послужила основой для создания песни «Scentless Apprentice» группы «Нирвана». Курт Кобейн, фронтмен коллектива, признавался, что этот роман был его «карманной книгой», которую он регулярно перечитывал в поисках вдохновения.
Гусеница.
Премьера фильма «Алиса в Зазеркалье» в США состоялась 27 мая 2016 года. Эта картина посвящена памяти Алана Рикмана, так как озвучивание гусеницы и бабочки Абсолема стало его последним экранным появлением.
Судья.
В декабре 2007 года русскоязычные сообщества в LiveJournal, посвященные Тиму Бертону, и неофициальный сайт Джонни Деппа обратились с петицией к компании-прокатчику Каро Фильм. В документе содержалась просьба не дублировать фильм полностью, заменив дубляж в музыкальных номерах субтитрами, а также изменить название «Суини Тодд: маньяк-парикмахер» на то, которое будет больше соответствовать оригиналу.
Ноттингем.
После возвращения Ричарда Львиное Сердце из Третьего крестового похода Ноттингемский замок был захвачен сторонниками Принца Джона, включая шерифа Ноттингемского. В легендах о Робине Гуде Ноттингемский замок становится местом финального противостояния между Шерифом и Робином Гудом. В городе также установлен памятник, посвященный знаменитому разбойнику, который грабил богатых, чтобы отдать добытое бедным.
Снейп.
Алан Рикман, исполнивший роль профессора Северуса Снейпа в экранизации книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, получил признание за свой уникальный голос, который добавил персонажу особый шарм. Но некоторые зрители и критики считали, что роль должна была достаться более молодому актеру. В 2011 году в интернет-опросе от MTV за Алана Рикмана в роли Снейпа проголосовали 7,5 миллионов человек.
Интересные факты об Алане Рикмане:
- Алан Рикман, обучавшийся в Королевском колледже искусств в Лондоне, начал свою карьеру в качестве дизайнера для газеты Notting Hill Herald. Вместе с друзьями он открыл дизайн-студию в Сохо, но так как она не приносила значительного дохода, в 26 лет Рикман решил сменить профессию и стать актером.
- В 2009 году газета The Guardian включила Алана Рикмана в список лучших актеров, которые никогда не были номинированы на премию «Оскар».
- В честь 70-летия Алана Рикмана поклонники планировали выпустить книгу с письмами и творческими работами, посвященными актеру. После его смерти было решено, что книга будет издана и передана его супруге, Риме Хортон. Книга вышла в единственном экземпляре в твердом переплете и была отправлена доверенному представителю жены актера в апреле 2016 года.
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