«Небесная канцелярия» скупится. Крым на шаг ближе к засухе?

Рациональное расходование воды имеет огромное значение. Как сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, в этом году выделено 836,6 млн рублей на улучшение систем питьевого водоснабжения и подготовке к переброске воды. Проект модернизации коммунальной инфраструктуры включает капремонт сетей в Евпатории и 9,5 километров водовода Евпатория-Новоозерное-Мирный, а также реконструкцию одной из насосных станций в Алуште. «Проекты значительно улучшат инфраструктуру и повысят качество водоснабжения в регионе, — отметил Юрий Гоцанюк. — В целом по этой программе за три года будет выделено более 3,6 млрд рублей, включая средства ГУП РК “Вода Крыма”.