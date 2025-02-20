«Небесная канцелярия» скупится. Крым на шаг ближе к засухе?

Намного меньше.
Возможно, этот год будет еще более скупым на осадки, чем прошлый. И если не станет первым в череде маловодных, то приблизит к началу «сухого» цикла.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за первый зимний месяц только на Южном берегу Крыма и в среднем течение реки Биюк-Карасу выпало 69−87% среднегодовой нормы осадков. Другим рекам их досталось намного меньше — от 16 до 47% обычной порции. Минимальное наполнение было в реке Черная, всего 5% нормы.
Февраль, порадовал наконец настоящей зимой — со снегом, небольшим, но все же морозом. Сугробы на дорогах образовались в ночь с 6 на 7 число. И снег продолжает лежать на большей части полуострова. Но это ненадолго, и его не так уж и много, чтобы компенсировать уже недополученное.
Однако вододефицита не ожидается. Во-первых, накоплены запасы, достаточные для того, чтобы не ограничивать потребление для крымчан и гостей полуострова. Пусть их и значительно меньше, чем в прошлом году. По информации заведующего кафедрой химической технологии и водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Ильи Николенко, в начале февраля в водохранилищах естественного стока находилось 125 млн кубометров воды. А в феврале 2024-го запас составлял 278 млн кубов.
Во-вторых, впереди еще зима и период весенне-летних ливней. Предсказать, где и с какой интенсивностью будут выпадать осадки, можно только приблизительно. В последние полтора десятка лет на них больше везет горной и предгорной части полуострова.
Ремонт и водозаборы.
Но в Крыму вовсе не уповают лишь на одну «небесную канцелярию». К вхождению в нынешний засушливый период республика подготовлена намного лучше, чем в прошлый.
Рациональное расходование воды имеет огромное значение. Как сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, в этом году выделено 836,6 млн рублей на улучшение систем питьевого водоснабжения и подготовке к переброске воды. Проект модернизации коммунальной инфраструктуры включает капремонт сетей в Евпатории и 9,5 километров водовода Евпатория-Новоозерное-Мирный, а также реконструкцию одной из насосных станций в Алуште. «Проекты значительно улучшат инфраструктуру и повысят качество водоснабжения в регионе, — отметил Юрий Гоцанюк. — В целом по этой программе за три года будет выделено более 3,6 млрд рублей, включая средства ГУП РК “Вода Крыма”.
Кстати, генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Максим Новик озвучил планы по строительству новых артезианских водозаборов «Чеботарка-3» и «Вилино-3». Они смогут давать до 11 тысяч кубометров воды в сутки. Новые водозаборы предназначены для водоснабжения крымской столица, а также поселков и сел Симферопольского и Бахчисарайского районов.