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«Особый случай». В Гродно хирурги удалил женщине 4-килограммовую опухоль размером с баскетбольный мяч

Гродненский хирурги удалили белоруске опухоль размером с баскетбольный мяч.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно хирурги провели пациентке уникальную операцию по удалению из брюшной полости гигантской опухоли, рассказали в Главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

Белоруска поступила в клинику по направлению из районной больницы. У женщины было обнаружено внушительное объемное образование в брюшной полости, вызвавшее компрессию органов пищеварения и лишившее ее возможности принимать пищу. Врачи приняли решение провести хирургическую операцию.

— Образование в брюшной полости пациентки было размером с баскетбольный мяч: более 20 сантиметров в диаметре и весом около 4 килограммов, — рассказали в пресс-службе.

Также из-за особенности размещения опухоли, женщине удалили часть желудка. Операция оказалась успешной, а биопсия показала, что образование оказалось доброкачественной невриномой.

— Невринома — опухоль, растущая из клеток оболочек нервов. Она является доброкачественной, а локализуется чаще всего в головном или спином мозге, — прокомментировал оперировавший хирург Константин Белюк.

Расположение опухоли, как у гродненской пациентки, тем более таких внушительных размеров является крайне редким.

Тем временем СК РФ начал расследовать убийство Лермонтова, которого изучают в школах Беларуси.