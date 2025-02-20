«Особый случай». В Гродно хирурги удалил женщине 4-килограммовую опухоль размером с баскетбольный мяч

Белоруска поступила в клинику по направлению из районной больницы. У женщины было обнаружено внушительное объемное образование в брюшной полости, вызвавшее компрессию органов пищеварения и лишившее ее возможности принимать пищу. Врачи приняли решение провести хирургическую операцию.