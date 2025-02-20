В Иркутске благоустроят пять общественных пространств в этом году

«С каждым годом все больше иркутян участвует в голосовании. В минувшем году свой выбор сделали более 81 тысячи жителей областного центра. Очень рад тому, что число неравнодушных и активных граждан увеличивается. Вместе мы преображаем наш город, создаем уютные места для отдыха детей и взрослых, обновляем парки, скверы, сообща реализуем масштабные проекты», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.