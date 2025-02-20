В Иркутске благоустроят пять общественных пространств в этом году

По результатам онлайн-голосования, состоявшегося в 2024 году, благоустроят четыре общественных пространства. Речь идет о территории танка’Иркутский комсомолец«, площадь Декабристов, парке “Комсомольский” (четвертый этап), Аллеи “Здоровья” по ул. Розы Люксембург.
Кроме того, в городе благоустроят и пятое общественное пространство. Работы выполнят в северной части острова Юность. Этот проект стал победителем голосования по благоустройству в 2021 году.
«С каждым годом все больше иркутян участвует в голосовании. В минувшем году свой выбор сделали более 81 тысячи жителей областного центра. Очень рад тому, что число неравнодушных и активных граждан увеличивается. Вместе мы преображаем наш город, создаем уютные места для отдыха детей и взрослых, обновляем парки, скверы, сообща реализуем масштабные проекты», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
В мэрии добавили, что на всех объектах благоустройства выполнят работы по озеленению, организации пешеходных маршрутов, мест отдыха. Также подрядчики обустроят покрытия, смонтируют освещение и установят малые архитектурные формы.
Добавим, что голосование за проекты благоустройства, которые будут реализованы в 2026 году, пройдет этой весной. Всех жителей города приглашают принять участие.