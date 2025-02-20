Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Наталья Бочкарева открыла выставку в Нижнем Новгороде

Актриса Наталья Бочкарева, родившаяся в Нижнем Новгороде, попробовала себя в новом творческом направлении.

Источник: НИА-Нижний Новгород

19 февраля в Нижегородском государственном художественном музее открылась ее персональная выставка картин. Выставка получила название «С любовью к Родине моей» (0+) и посвящена трем городам, которые сыграли особую роль в жизни художницы: Нижнему Новгороду, Москве и Донецку.

Как отмечают в НГХМ, в своих работах Бочкарева передала образ Нижнего Новгорода с его кремлем и набережными, передала энергетику столицы и отразила мужественный характер Донецка, прошедшего через тяжелые испытания. На вернисаже актриса не только представила свою живопись, но и выступила перед гостями, исполнив песню собственного сочинения. Посетить выставку можно до 16 марта в здании музея на площади Минина и Пожарского, 2/2.

Напомним, что недавно у НИА «Нижний Новгород» вышло большое интервью с актрисой МХТ имени Чехова Софьей Евстигнеевой.

выставки и музеи