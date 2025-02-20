Актриса Наталья Бочкарева открыла выставку в Нижнем Новгороде

Как отмечают в НГХМ, в своих работах Бочкарева передала образ Нижнего Новгорода с его кремлем и набережными, передала энергетику столицы и отразила мужественный характер Донецка, прошедшего через тяжелые испытания. На вернисаже актриса не только представила свою живопись, но и выступила перед гостями, исполнив песню собственного сочинения. Посетить выставку можно до 16 марта в здании музея на площади Минина и Пожарского, 2/2.