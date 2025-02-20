Актриса Наталья Бочкарева открыла выставку в Нижнем Новгороде

19 февраля в Нижегородском государственном художественном музее открылась ее персональная выставка картин. Выставка получила название «С любовью к Родине моей» (0+) и посвящена трем городам, которые сыграли особую роль в жизни художницы: Нижнему Новгороду, Москве и Донецку.
Как отмечают в НГХМ, в своих работах Бочкарева передала образ Нижнего Новгорода с его кремлем и набережными, передала энергетику столицы и отразила мужественный характер Донецка, прошедшего через тяжелые испытания. На вернисаже актриса не только представила свою живопись, но и выступила перед гостями, исполнив песню собственного сочинения. Посетить выставку можно до 16 марта в здании музея на площади Минина и Пожарского, 2/2.
Напомним, что недавно у НИА «Нижний Новгород» вышло большое интервью с актрисой МХТ имени Чехова Софьей Евстигнеевой.