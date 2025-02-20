В этом году Казань прирастет новой школой и двумя детсадами

В текущем году в одном из новых микрорайонов Казани (ЖК «Лето») с населением порядка 30 тыс. человек построят новую школу на 1224 места по национальному проекту «Молодежь и дети». В четырехэтажном здании площадью 24,6 тыс. кв.м разместятся по два спортивных зала и бассейна, а также актовый зал и столовая на 612 мест. Такие данные привел на сессии Казанской городской думы мэр города Ильсур Метшин.
Помимо этого, планируется открытие двух детских садов — на ул. Бухарской и Ягодинской — и Дома работников образования — уникального центра развития педагогического мастерства. Таких учреждений всего три в России.
В 2024—2025 учебном году школы Казани приняли более 180 тыс. учеников, из них 18 тыс. — первоклассники. Ребят обучают 8,9 тыс. педагогов. Детские сады посещают 69,2 тыс. воспитанников, их образованием занимаются почти 7,9 тыс. педагогов.
В прошедшем году новый детский сад открылся в «Салават Купере», а также три новые школы почти на 4 тысячи мест по ул. Родины, в микрорайоне М-14 и в ЖК «Весна-2» и дополнительный корпус гимназии № 2.
За 11 лет в Казани построено 29 школ — это рекордный показатель среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Казань удерживает лидерство по строительству соцобъектов среди российских регионов, начиная с 2014 года. За это время в городе построили 98 детсадов и 29 школ, 15 домов культуры, семь больниц и 20 поликлиник, 22 спортобъекта, молодежный центр — всего 192 объекта.
Помимо строительства новых учреждений образования, в 2024 году в шести школах столицы РТ проведен капитальный ремонт. За последние 10 лет отремонтированы 91 школа и 78 детских садов, за 20 лет — 181 школа и 96 детских садов.
Кроме того, с 2019 года капитально отремонтированы пять из 13 действующих муниципальных оздоровительных лагерей Казани. Всего в них и пришкольных лагерях в течение года отдохнули свыше 48 тыс. детей.
«Все больше педагогов проявляют интерес к нашему городу — за последние пять лет к нам переехали 1305 человек из 23 регионов страны», — отметил мэр Казани.
Летняя смена этого учебного года началась с открытия круглогодичного спортивного лагеря «Молодая Гвардия», в котором за прошлый год отдохнули более 2,1 тыс. юных спортсменов.
В настоящее время ведется строительство детского военно-патриотического лагеря «Нармонка» на 280 мест. Также в Год защитника Отечества планируется открыть патриотический центр на базе школы № 60, которая уже является городской и республиканской площадкой для военно-патриотических мероприятий, имеет опыт и команду.
Кружки в подростковых клубах Казани сегодня посещают 20 тыс. детей, причем 65% кружков — бесплатно. С 2014 года отремонтировано 54 клуба, что составляет 80% от их общего количества.
В прошлом году начал работу новый молодежный центр «Яратам» и завершился комплексный капитальный ремонт центра «Вертолет».
Психологическая помощь молодежи оказывается в 17 филиалах центра «Доверие» — самой большой сети в России. А детский телефон доверия Казани второй год получает всероссийскую награду в номинации «Лучший телефон доверия».
Модернизацию с учетом современных требований или новые здания за 20 лет получили 95% казанских учреждений культуры. В том числе появились четыре новых здания театров, созданы пять городских музеев, построены новый зоопарк «Река Замбези» и восемь поселковых домов культуры, реконструировано здание Национальный библиотеки, отремонтирован казанский цирк, обновлены 15 муниципальных библиотек и капитально отремонтированы девять культурных центров. В 2024 году их посетили почти 20 млн зрителей.