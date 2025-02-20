В этом году Казань прирастет новой школой и двумя детсадами

В текущем году в одном из новых микрорайонов Казани (ЖК «Лето») с населением порядка 30 тыс. человек построят новую школу на 1224 места по национальному проекту «Молодежь и дети». В четырехэтажном здании площадью 24,6 тыс. кв.м разместятся по два спортивных зала и бассейна, а также актовый зал и столовая на 612 мест. Такие данные привел на сессии Казанской городской думы мэр города Ильсур Метшин.