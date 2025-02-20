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Компания CNPC пробурила глубочайшую в Азии скважину в 10,9 тыс. м

Объект называется Shendi Take — 1.

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) пробурила скважину глубиной более 10,9 тыс. метров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в социальной сети WeChat.

В нем также утверждается, что это глубочайшая вертикальная скважина в Азии. Объект называется Shendi Take — 1, он находится в Таримском бассейне на территории пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай).

Работы начались 30 мая 2023 года, они проводились как для разведывания запасов ресурсов, так и в научных целях. На бурение последних 900 с лишним метров ушло около года. В итоге нефтяники достигли слоев, возраст которых превышает 500 млн лет.