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Сколько костей в организме человека

Кости выполняют множество жизненно важных функций: от защиты внутренних органов до участия в движении и кроветворении. Рассмотрим, сколько костей у человека на разных этапах жизни, из чего состоит скелет и какие интересные факты связаны с костной системой.

Роль костей в организме.

Опорная и защитная.

Из костей формируется каркас, который поддерживает мягкие ткани и органы, тем самым определяя форму тела. Череп защищает мозг, грудная клетка — сердце и легкие, а позвоночник окружает спинной мозг.

Двигательная.

Костно-мышечная система работает как единое целое: мышцы прикрепляются к костям, а суставы обеспечивают гибкость и подвижность. Это позволяет нам выполнять широкий спектр движений, от простых жестов до сложных физических действий.

Хранилище минералов.

Кости являются хранилищем минералов: кальция, фосфора, железа, меди и др. — необходимых для поддержания множества функций организма. Именно из них в случае необходимости высвобождается запас этих веществ для восстановления баланса.

Кроветворная.

В костном мозге происходит образование клеток крови:

красных кровяных телец, транспортирующих кислород;

белых кровяных телец, защищающих организм от инфекций;

тромбоцитов, участвующих в процессе свертывания крови.

Общее количество костей у взрослого человека.

В организме взрослого человека от 205 до 208 костей. Во многих анатомических справочниках говорится о среднем количестве — 206, — однако это число варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей.

Количество костей у ребенка и взрослого человека не одинаково.

Разделение костей по отделам скелета.

Скелет человека делится на два крупных отдела: осевой и добавочный.

Осевой скелет включает череп, позвоночник и грудную клетку и насчитывает в общей сложности 80 костей.

Добавочный скелет состоит из костей верхних и нижних конечностей, их поясов (плечевого и тазового) и включает 126 костей.

Череп.

В черепе человека 22 кости, которые делятся на 2 группы:

черепные (8 костей) формируют место, где находится мозг;

лицевые (14 костей) отвечают за формирование черт лица и непосредственно участвуют в дыхании и питании.

Нижняя челюсть — единственная подвижная кость черепа, которая обеспечивает возможность говорить и жевать.

Позвоночник.

Позвоночник выполняет функцию опоры и защиты спинного мозга. Он насчитывает 33−34 позвонка, распределенных по отделам:

шейный — 7 позвонков, обеспечивающих подвижность шеи;

грудной — 12 позвонков, соединенных с ребрами;

поясничный — 5 крупных позвонков, поддерживающих основную массу тела;

крестец — 5 сросшихся позвонков, образующих прочное основание позвоночника;

копчик — 4−5 рудиментарных позвонков.

Грудная клетка.

Грудная клетка защищает сердце, легкие и крупные сосуды, а также участвует в дыхании, двигаясь вместе с ребрами. В нее входят:

12 пар ребер (24 кости), из которых 7 пар — истинные, соединенные с грудиной, а остальные — ложные, или свободные;

грудина, которая служит передней защитой грудной клетки.

Кости верхних и нижних конечностей.

Добавочный скелет, как еще называют эти кости, отвечает за широкий диапазон движений. Его основная задача — выдерживать нагрузки, необходимые для передвижения.

1. Верхние конечности.

Плечевой пояс включает лопатки и ключицы, которые соединяют руки с осевым скелетом.

Свободная часть руки состоит из плечевой кости, 2 костей предплечья (локтевой и лучевой), а также 27 костей кисти, включая запястье, пястье и фаланги пальцев.

2. Нижние конечности.

Тазовый пояс состоит из трех сросшихся костей: подвздошной, седалищной и лобковой.

Свободная часть ноги включает бедренную кость (самую крупную в теле), большеберцовую и малоберцовую кости, а также 26 костей стопы.

Количество костей у ребенка.

У новорожденного около 270 костей, и это количество постепенно уменьшается за счет слияния некоторых из них: часть мелких срастаются в более крупные образования.

Так, кости черепа разделены швами и родничками, которые со временем зарастают. Это важно для защиты мозга: разрозненные кости черепа позволяют ему изменять форму во время родов и адаптироваться к росту мозга в детстве, однако позднее необходимость в такой пластичности отпадает.

Кости таза (подвздошная, седалищная и лобковая) сначала существуют отдельно, но в подростковом возрасте формируют единую структуру. Такой процесс помогает укрепить скелет, делая его более устойчивым и приспособленным к нагрузкам взрослой жизни.

Вариативное количество костей.

Хоть и принято полагать, что существует некое стандартное число костей в организме, сколько их у конкретного человека — неизвестно, поскольку вариации не так уж и редки. Чаще всего они встречаются в следующих случаях:

1. Дополнительные ребра.

Чаще всего они появляются в области седьмого шейного позвонка. Встречаются примерно у 0,5−1% людей и иногда вызывают компрессию сосудов и нервов, что приводит к болевому синдрому.

2. Аксессуарные косточки.

В области стопы и кисти могут образовываться дополнительные косточки, называемые сесамовидными. Они не всегда заметны даже на рентгене и могут быть как вариантом нормы, так и источником боли.

3. Аномалии в позвонках.

Количество позвонков может отличаться из-за врожденных особенностей или заболеваний. Так, у некоторых людей крестец может включать шесть позвонков вместо пяти.

Патологии и отклонения.

Существуют и патологические состояния, которые значительно изменяют структуру и количество костей.

Полидактилия.

Врожденное состояние, при котором у человека имеется больше пяти пальцев на руках или ногах. Это добавляет дополнительные фаланги, увеличивая общее число костей.

Сращение, или синостоз.

В ряде случаев кости, которые должны быть отдельными, срастаются. Такое состояние бывает как врожденным, так и вызванным травмами или заболеваниями, одно из которых — артрит.

Интересные факты.

Самая маленькая кость — стремечко — расположено в среднем ухе и имеет длину всего 2−3 мм. Оно передает звуковые колебания, давая нам возможность слышать.

Самая прочная кость — большеберцовая. Она выдерживает нагрузки, превышающие несколько тонн.

Самый подвижный сустав — плечевой, однако самые точные движения совершают суставы кисти. Они позволяют человеку выполнять тонкую работу: писать или играть на музыкальных инструментах.

Самообновление: костная ткань постоянно обновляется, что помогает сохранять прочность и адаптироваться к изменениям нагрузок.

Для сохранения здоровья костей важно заботиться о правильном питании, богатом кальцием и витамином D, быть физически активными и избегать травм. Кости — основа нашего тела, и бережное отношение к ним позволит сохранить качество жизни на долгие годы.