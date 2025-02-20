Сколько костей в организме человека

Роль костей в организме.
Опорная и защитная.
Из костей формируется каркас, который поддерживает мягкие ткани и органы, тем самым определяя форму тела. Череп защищает мозг, грудная клетка — сердце и легкие, а позвоночник окружает спинной мозг.
Двигательная.
Костно-мышечная система работает как единое целое: мышцы прикрепляются к костям, а суставы обеспечивают гибкость и подвижность. Это позволяет нам выполнять широкий спектр движений, от простых жестов до сложных физических действий.
Хранилище минералов.
Кости являются хранилищем минералов: кальция, фосфора, железа, меди и др. — необходимых для поддержания множества функций организма. Именно из них в случае необходимости высвобождается запас этих веществ для восстановления баланса.
Кроветворная.
В костном мозге происходит образование клеток крови:
красных кровяных телец, транспортирующих кислород;
белых кровяных телец, защищающих организм от инфекций;
тромбоцитов, участвующих в процессе свертывания крови.
Общее количество костей у взрослого человека.
В организме взрослого человека от 205 до 208 костей. Во многих анатомических справочниках говорится о среднем количестве — 206, — однако это число варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей.
Количество костей у ребенка и взрослого человека не одинаково.
Разделение костей по отделам скелета.
Скелет человека делится на два крупных отдела: осевой и добавочный.
Осевой скелет включает череп, позвоночник и грудную клетку и насчитывает в общей сложности 80 костей.
Добавочный скелет состоит из костей верхних и нижних конечностей, их поясов (плечевого и тазового) и включает 126 костей.
Череп.
В черепе человека 22 кости, которые делятся на 2 группы:
черепные (8 костей) формируют место, где находится мозг;
лицевые (14 костей) отвечают за формирование черт лица и непосредственно участвуют в дыхании и питании.
Нижняя челюсть — единственная подвижная кость черепа, которая обеспечивает возможность говорить и жевать.
Позвоночник.
Позвоночник выполняет функцию опоры и защиты спинного мозга. Он насчитывает 33−34 позвонка, распределенных по отделам:
шейный — 7 позвонков, обеспечивающих подвижность шеи;
грудной — 12 позвонков, соединенных с ребрами;
поясничный — 5 крупных позвонков, поддерживающих основную массу тела;
крестец — 5 сросшихся позвонков, образующих прочное основание позвоночника;
копчик — 4−5 рудиментарных позвонков.
Грудная клетка.
Грудная клетка защищает сердце, легкие и крупные сосуды, а также участвует в дыхании, двигаясь вместе с ребрами. В нее входят:
12 пар ребер (24 кости), из которых 7 пар — истинные, соединенные с грудиной, а остальные — ложные, или свободные;
грудина, которая служит передней защитой грудной клетки.
Кости верхних и нижних конечностей.
Добавочный скелет, как еще называют эти кости, отвечает за широкий диапазон движений. Его основная задача — выдерживать нагрузки, необходимые для передвижения.
1. Верхние конечности.
Плечевой пояс включает лопатки и ключицы, которые соединяют руки с осевым скелетом.
Свободная часть руки состоит из плечевой кости, 2 костей предплечья (локтевой и лучевой), а также 27 костей кисти, включая запястье, пястье и фаланги пальцев.
2. Нижние конечности.
Тазовый пояс состоит из трех сросшихся костей: подвздошной, седалищной и лобковой.
Свободная часть ноги включает бедренную кость (самую крупную в теле), большеберцовую и малоберцовую кости, а также 26 костей стопы.
Количество костей у ребенка.
У новорожденного около 270 костей, и это количество постепенно уменьшается за счет слияния некоторых из них: часть мелких срастаются в более крупные образования.
Так, кости черепа разделены швами и родничками, которые со временем зарастают. Это важно для защиты мозга: разрозненные кости черепа позволяют ему изменять форму во время родов и адаптироваться к росту мозга в детстве, однако позднее необходимость в такой пластичности отпадает.
Кости таза (подвздошная, седалищная и лобковая) сначала существуют отдельно, но в подростковом возрасте формируют единую структуру. Такой процесс помогает укрепить скелет, делая его более устойчивым и приспособленным к нагрузкам взрослой жизни.
Вариативное количество костей.
Хоть и принято полагать, что существует некое стандартное число костей в организме, сколько их у конкретного человека — неизвестно, поскольку вариации не так уж и редки. Чаще всего они встречаются в следующих случаях:
1. Дополнительные ребра.
Чаще всего они появляются в области седьмого шейного позвонка. Встречаются примерно у 0,5−1% людей и иногда вызывают компрессию сосудов и нервов, что приводит к болевому синдрому.
2. Аксессуарные косточки.
В области стопы и кисти могут образовываться дополнительные косточки, называемые сесамовидными. Они не всегда заметны даже на рентгене и могут быть как вариантом нормы, так и источником боли.
3. Аномалии в позвонках.
Количество позвонков может отличаться из-за врожденных особенностей или заболеваний. Так, у некоторых людей крестец может включать шесть позвонков вместо пяти.
Патологии и отклонения.
Существуют и патологические состояния, которые значительно изменяют структуру и количество костей.
Полидактилия.
Врожденное состояние, при котором у человека имеется больше пяти пальцев на руках или ногах. Это добавляет дополнительные фаланги, увеличивая общее число костей.
Сращение, или синостоз.
В ряде случаев кости, которые должны быть отдельными, срастаются. Такое состояние бывает как врожденным, так и вызванным травмами или заболеваниями, одно из которых — артрит.
Интересные факты.
Самая маленькая кость — стремечко — расположено в среднем ухе и имеет длину всего 2−3 мм. Оно передает звуковые колебания, давая нам возможность слышать.
Самая прочная кость — большеберцовая. Она выдерживает нагрузки, превышающие несколько тонн.
Самый подвижный сустав — плечевой, однако самые точные движения совершают суставы кисти. Они позволяют человеку выполнять тонкую работу: писать или играть на музыкальных инструментах.
Самообновление: костная ткань постоянно обновляется, что помогает сохранять прочность и адаптироваться к изменениям нагрузок.
Для сохранения здоровья костей важно заботиться о правильном питании, богатом кальцием и витамином D, быть физически активными и избегать травм. Кости — основа нашего тела, и бережное отношение к ним позволит сохранить качество жизни на долгие годы.