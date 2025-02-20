Сколько костей в организме человека

Так, кости черепа разделены швами и родничками, которые со временем зарастают. Это важно для защиты мозга: разрозненные кости черепа позволяют ему изменять форму во время родов и адаптироваться к росту мозга в детстве, однако позднее необходимость в такой пластичности отпадает.