«Почти вплотную примыкает к границе с Латвией и Россией». Cамый северный дом Беларуси найден в Верхнедвинском районе

В 2011-м газета «Рэспублiка» писала, что дом обитаем. В нем живет семья Геннадия Рацковского — вальщика местного лесхоза. И, возможно, летом дом в Прошках, еще наведывают. В деревне всего четыре дома, две дороги и две улицы без названий. Остальные три дома тоже — без хозяев.