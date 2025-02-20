«Почти вплотную примыкает к границе с Латвией и Россией». Cамый северный дом Беларуси найден в Верхнедвинском районе

В Беларуси найден самый северный дом на территории страны, пишет Sputnik Беларусь.
Так, самый северный дом в Беларуси расположен в деревне Прошки в Верхнедвинщине. Этот статус был официально присвоен дому в 2011 году. Подтверждение его «крайней северности» можно обнаружить через координаты GPS на спутниковых картах. А на фасаде дома прикреплена табличка: «Этот дом является самым северным жилым домом в Республике Беларусь».
Сейчас сложно судить о том, живут ли в нем люди, так как вход заколочен досками, а одна из хозпостроек вот-вот рухнет, вокруг территория заросла травой и кустарниками.
В 2011-м газета «Рэспублiка» писала, что дом обитаем. В нем живет семья Геннадия Рацковского — вальщика местного лесхоза. И, возможно, летом дом в Прошках, еще наведывают. В деревне всего четыре дома, две дороги и две улицы без названий. Остальные три дома тоже — без хозяев.
Деревня располагается севернее Освейского озера и почти вплотную примыкает к границе с Россией и Латвией. А в нескольких километрах расположен «Курган Дружбы».
Ранее мы писали о том, что власти Латвии разрушили мост на границе с Беларусью к «Кургану Дружбы».