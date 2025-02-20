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Уфимские врачи спасли женщину с огромной миомой матки

У уфимки образовалась 8-килограмовая опухоль матки.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи клинической больницы скорой медицинской помощи спасли женщину с огромной миомой матки. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

43-летняя пациентка обратилась в учреждение с жалобами на сильные боли внизу живота. В ходе обследования у нее обнаружили опухоль матки весом почти восемь килограммов, она заняла почти всю брюшную полость, доходя до уровня груди.

Из-за миомы сжались сосуды и органы малого таза, это привело к нарушению кровоснабжения ног. В итоге в сосудах образовались тромбы, которые попали в легкие и вызвали опасное состояние — тромбоэмболию легочных артерий.

Операция прошла в два этапа. На первом специалисты установили венозный кава-фильтр, а на втором — провели лапаротомию для удаления матки с опухолью и придатков с обеих сторон.

Все, к счастью, прошло благополучно, пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

— Миома — это серьезное заболевание, требующее регулярного наблюдения и, при показаниях, — оперативного лечения. Регулярные визиты к гинекологу помогут предотвратить осложнения, — заявили в Минздраве Башкирии.

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