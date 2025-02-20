В конфликте мэрии и жителей Академического по березовой роще появилась новая сила

«Если объективно говорить, то людей, которые хотят, чтобы осталась роща, около 500 человек. Ими руководит Денис Каракоз, который всем рулит и пытается сделать так, как он хочет. Человек баллотировался в депутаты, вступил в партию. Но кроме рощи у него в предвыборной повестке вообще ничего не было и нет. В прошлый раз перед выборами я задала ему вопрос, что он намерен делать с детскими садами и школами в районе? На что он ответил мне, что я проплаченный человек администрации. Просто уже надоело, что ничего не делается, а люди Каракоза дестабилизируют ситуацию», — поделилась Дарья Леушканова.