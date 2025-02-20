В конфликте мэрии и жителей Академического по березовой роще появилась новая сила

В истории вокруг березовой рощи появилась еще одна группа активистов, которая выступает за благоустройство участка и строительства там школы. Накануне с такой позицией на встрече с главной города Алексеем Орловым выступила местная жительница Дарья Леушканова, лидер общественного объединения «Хорошее дело». Она заявила, что большинство жителей Академического хотят видеть на месте березовой рощи благоустроенную территорию. ЕАН поговорил с Леушкановой, чтобы выяснить ее позицию.
«В прошлом году мы провели опрос по нашему микрорайону о том, что хотят видеть на месте рощи жители. Большинство жителей — более 6000 человек — выступили за благоустройство парка и школу. Ситуация с образовательными учреждениями в районе у нас по-прежнему сложная. Школа № 181 рискует уже работать в три смены. Общеобразовательных учреждений нужно два как минимум. На Семихатова уже готова документация по проекту, ждем деньги. И школа в березовой роще тоже нужна! По моим данным, там “Атомстройкомплекс” готов даже за свой счет построить ее, с последующей компенсацией из бюджета», — заявила Леушканова.
Однако сроки строительства школы в роще пока неизвестны. «Пока суды идут по роще, о сроках вопрос не стоит», — говорят местные активисты общественного объединения «Хорошее дело». Сообщество состоит из молодых активных мамочек Академического, которые несколько лет назад добились строительства пристроя к школе № 181. Согласно проведенному ими опросу, опубликованному ранее в telegram-канале «Хорошее дело», жители хотели бы видеть в березовой роще:
- школу и детский сад с выходом в лес — 35,4%;
- широкие прогулочные дорожки — 72,1%;
- игровые площадки для детей разных возрастов — 74,3%;
- уличное освещение — 87,2%;
- закрытая зона для выгула животных — 45,3%;
- дорожка по периметру для ходьбы или бега — 32,1%;
- достаточное количество мусорных урн, скамеек, беседок — 71,8%;
- спортивные тренажеры — 39,2%;
- общественный туалет — 44,7%;
- другое — 23,2% (велодорожки, мини-сцена, станция юннатов, качели, веревочный парк, стадион/каток, арт-объекты, теплица, уличные шезлонги, прокат, пейнтбол, аттракционы, оставить как есть и прочее).
Всего в опросе приняли участие 6283 человек.
«Участники опроса оставляли номера телефонов, это живые люди, которым можно позвонить. Каждый мог выбрать несколько приоритетов, поэтому складывать в 100% нельзя. Мы убеждены с самого начала и повторим это еще раз: от застройщика “Атомстройкомплекс” всеми способами надо добиться гарантий выполнения обещанного с учетом мнения большинства», — отмечают активисты.
При этом противники застройки рощи во главе с Денисом Каракозом ссылаются на петицию на платформе Change.org, которая якобы собрала 15 тыс. голосов. Однако стоит отметить, что голосовать на этом сайте можно любое количество раз с разных электронным почт.
Леушканова отметила, что сейчас напротив березовой рощи работает Клиника реабилитации Ирины Волковой, которая помогает бойцам СВО. Им нужно место для прогулок, а в рощу они зайти не могут, так как она не благоустроена. Вторая вечная проблема, по словам активистки, — большое количество закладчиков и маргиналов на территории участка.
«Если объективно говорить, то людей, которые хотят, чтобы осталась роща, около 500 человек. Ими руководит Денис Каракоз, который всем рулит и пытается сделать так, как он хочет. Человек баллотировался в депутаты, вступил в партию. Но кроме рощи у него в предвыборной повестке вообще ничего не было и нет. В прошлый раз перед выборами я задала ему вопрос, что он намерен делать с детскими садами и школами в районе? На что он ответил мне, что я проплаченный человек администрации. Просто уже надоело, что ничего не делается, а люди Каракоза дестабилизируют ситуацию», — поделилась Дарья Леушканова.
Напомним, 11 февраля между местными жителями и строителями в березовой роще возникла потасовка. Представитель застройщика — СК «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс») заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Сам участок был выкуплен у «ДОМ.РФ». Мэрия не могла повлиять на планы девелопера, поскольку суды различных уровней принимали сторону застройщика.
Впоследствии глава города Алексей Орлов, комментируя конфликт, пояснил, что компания планировала застроить 25 га земли, но в итоге мэрия отстояла 16 га под лесопарк. По словам градоначальника, территорию в роще благоустроят, рядом появятся школа и детсад.
12 февраля Октябрьский районный суд Екатеринбурга ввел обеспечительные меры, включающие запрет на вырубку березовой рощи в районе Академический. С ходатайством о запрете в суд обратились местные жители, которые пытаются добиться охранного статуса для всей территории лесопарка. При этом застройщик планирует в будущем взыскать ущерб за поврежденный забор и простой техники.
ЕАН писал, что ранее лидер протеста Каракоз сформулировал требования к главе Екатеринбурга, некоторые из которых носят откровенно политический характер. Сам Каракоз, напомним, давно имеет отношение к политике, являясь членом партии «Справедливая Россия — За правду». При этом защитники рощи аргументируют свою точку зрения краснокнижными растениями, которые, по их словам, растут на территории. Они требуют дать роще статус особо охраняемой территории. Однако ученые УрО РАН накануне, на встрече активистов в мэрии, эти доводы опровергли.