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Слесарь дважды за год выиграл миллионы в лотерею

Счастливый билет он купил в 4 часа утра.

Слесарь из Кузбасса дважды за год выиграл миллионы в лотерею, сообщает Сибдепо.

В прошлом году он выиграл 2 млн рублей, а недавно в другой лотерее получил еще более 6,8 млн рублей.

По словам мужчины, последний счастливый билет он купил в 4 часа утра. Он случайно проснулся и решил купить четыре лотерейных билета на одну игру и столько же на следующую.

«Цифры выбрал случайно. Потом утром проснулся на работу, а меня уже ожидал выигрыш. Когда увидел приз, сразу вспомнил прошлый год. Значит, бывает! И, возможно, я везучий», — поделился победитель.

Мужчина обратил внимание на символичность чисел в его выигрышном билете. Например, номер победного тиража был 001133, а его день рождения — 13 число. Кроме того, в номере выигрышного билета было несколько чисел 15, что соответствует дню рождения его сына.

Благодаря выигрышам мужчина смог погасить ипотеку. Он признался, что в свой прошлый приезд спрашивал у сотрудницы лотереи, как часто люди выигрывают.

«Она ответила, что некоторые приезжают за выигрышем не один раз. Я ей тогда поверил. И вот сам приехал во второй раз», — с гордостью отметил он.

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