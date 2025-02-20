Слесарь дважды за год выиграл миллионы в лотерею

Слесарь из Кузбасса дважды за год выиграл миллионы в лотерею, сообщает Сибдепо.
В прошлом году он выиграл 2 млн рублей, а недавно в другой лотерее получил еще более 6,8 млн рублей.
По словам мужчины, последний счастливый билет он купил в 4 часа утра. Он случайно проснулся и решил купить четыре лотерейных билета на одну игру и столько же на следующую.
«Цифры выбрал случайно. Потом утром проснулся на работу, а меня уже ожидал выигрыш. Когда увидел приз, сразу вспомнил прошлый год. Значит, бывает! И, возможно, я везучий», — поделился победитель.
Мужчина обратил внимание на символичность чисел в его выигрышном билете. Например, номер победного тиража был 001133, а его день рождения — 13 число. Кроме того, в номере выигрышного билета было несколько чисел 15, что соответствует дню рождения его сына.
Благодаря выигрышам мужчина смог погасить ипотеку. Он признался, что в свой прошлый приезд спрашивал у сотрудницы лотереи, как часто люди выигрывают.
«Она ответила, что некоторые приезжают за выигрышем не один раз. Я ей тогда поверил. И вот сам приехал во второй раз», — с гордостью отметил он.