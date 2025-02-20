100 тонн фисташки импортировали в Ростовскую область из Ирана

С начала 2025 года в Ростовскую область из Ирана завезли 100 тонн фисташковых орехов. Все поступившие партии тщательно проверили, сообщают в управлении Россельхознадзора.
— Товар поступил на склады временного хранения в Батайске и Новошахтинске. Поставки были выполнены в соответствии с нормами карантина растений, — говорится на сайте ведомства.
Известно, что получателю груза уже выдали акты фитосанитарного контроля. Фисташка выпущена в обращение.
Ранее 45 тонн кормов и молочных товаров экспортировали из Ростовской области в Абхазию.