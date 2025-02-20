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Санатории ветеранам СВО из Крыма — куда поехать и как получить путевку

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Демобилизованные участники специальной военной операции могут получить путевки в санатории, расположенные в разных регионах страны. Как сообщает пресс-служба крымского отделения Социального Фонда России, такая опция доступна с начала года.

Источник: РИА "Новости"

«К услугам ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции, 12 специализированных центров с различным профилем, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края, в средней полосе России и в Сибири», — сказано в сообщении.

Уточняется, что реабилитационные центры оснащены современным оборудованием и располагают всеми необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Лечение, проживание и питание оплачивается за счет регионального отделения СФР, стоимость проезда компенсируют по возвращению.

Сейчас крымские ветераны спецоперации уже проходят лечение в медицинских центрах Социального фонда «Кристалл», «Тинаки», «Вятские увалы», «Волгоград» и «Вольгинский».

Продолжительность лечения — до 21 дня, в зависимости от медицинских показаний. Посещать центры можно раз в год. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление.

Получить такую услугу могут ветераны с подтвержденным статусом и удостоверением ветерана боевых действий. Также необходимы справка медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья. Заявление и документы принимаются в клиентских службах Отделения Социального фонда по Республике Крым и в многофункциональных центрах.

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