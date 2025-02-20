Воронежцам объяснили повышение стоимости билетов в Камерном после смены руководства

«Обычному зрителю непонятны объективные причины таких изменений. В других театрах города рост составил в среднем 10−15%, здесь около 30%», — отметила один из горожанок, обращаясь к министру культуры Воронежской области Марии Мазур.
Спикер сегодня провела прямой эфир, в рамках которого отвечала на вопросы пользователей соцсетей. Мазур пояснила, что ее команда ситуацию проанализировала, но резкого повышения стоимости билетов не заметила.
«В 2024 году минимальная стоимость билетов составляла 1600 рублей и доходила до 3500 рублей. В 2025 году минимальная стоимость сохранилась на уровне 1600 рублей, на премьерные показы билеты продаются по 4000 рублей. Получается, что повышение в сравнении с 2023 годом составило 6%, с 2024 годом — 9%.Премьерные спектакли всегда стоят дороже. Можно купить билет по минимальной стоимости, приобрести билет со скидкой. У нас в обязательном порядке есть скидки для студентов, действует Пушкинская карта», — подытожила министр.
В настоящий момент на сайте Камерного театра на премьерный мартовский показ «Шутников» билетов нет, при этом уже на второй показ попасть на спектакль можно за 3200−3500 рублей. Стоимость билетов на хореографические спектакли — они традиционно дешевле — стартует от 1100 рублей. На большинство репертуарных стоимость билетов варьируется от 2600 рублей до 3000 рублей. При этом в прошлом году цены действительно были заметно более доступные.