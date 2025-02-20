Воронежцам объяснили повышение стоимости билетов в Камерном после смены руководства

В настоящий момент на сайте Камерного театра на премьерный мартовский показ «Шутников» билетов нет, при этом уже на второй показ попасть на спектакль можно за 3200−3500 рублей. Стоимость билетов на хореографические спектакли — они традиционно дешевле — стартует от 1100 рублей. На большинство репертуарных стоимость билетов варьируется от 2600 рублей до 3000 рублей. При этом в прошлом году цены действительно были заметно более доступные.