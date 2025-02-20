Авиакомпания S7 устроила омичам тест на везучесть

Авиакомпания S7, по сообщению пассажиров, устроила «лотерею» для тех, кому не хватило мест на борту рейса № 6390 Омск-Иркутск — на самолет было продано больше билетов, чем кресел в салоне. Об этом сегодня, 20 февраля, со ссылкой на одну из пассажирок злополучного рейса, сообщил телеграм-канал Mash Siberia, опубликовав скриншоты переписки.
Как рассказала женщина, в салон не вместились четыре человека. В авиакомпании им якобы заявили: «Жиде конца регистрации, а там надейтесь на удачу».
Пассажирка в число счастливчиков не вошла. Тем не менее после полуторачасовых разбирательств в салон ее все-таки пустили.
В авиакомпании инцидент подтвердили, добавив, что это случилось 18 февраля.
«Возникла техническая проблема, связанная с работой системы регистрации. При этом мест на борту было достаточно», — заявили в авиакомпании порталу «НГС55».
Однако в комментариях к этому посту в телеграм-канале некоторые пользователи сообщили, что уже попадали в подобные ситуации, связанные с работой этой же авиакомпании. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре инцидент пока не прокомментировали.