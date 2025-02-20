Авиакомпания S7 устроила омичам тест на везучесть

Авиакомпания S7, по сообщению пассажиров, устроила «лотерею» для тех, кому не хватило мест на борту рейса № 6390 Омск-Иркутск — на самолет было продано больше билетов, чем кресел в салоне. Об этом сегодня, 20 февраля, со ссылкой на одну из пассажирок злополучного рейса, сообщил телеграм-канал Mash Siberia, опубликовав скриншоты переписки.