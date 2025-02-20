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В Крыму ветераны смогут пройти медицинское обследование на дому

Медработники проведут обследование здоровья ветеранов Великой Отечественной войны в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Для ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Крыму, будет организовано комплексное медицинское обследование на дому. Об этом сообщила Елена Романовская, заместитель председателя Совета министров Республики Крым и министр труда и социальной защиты Республики Крым, в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы уделяем большое внимание здоровью наших ветеранов. Министерство здравоохранения получило поручение организовать медицинский стационар на дому», — отметила Романовская.

Ветераны смогут пройти медицинское обследование в домашних условиях. В зависимости от состояния здоровья им будут предоставлены различные услуги.

медицина