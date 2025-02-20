В Крыму ветераны смогут пройти медицинское обследование на дому

Для ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Крыму, будет организовано комплексное медицинское обследование на дому. Об этом сообщила Елена Романовская, заместитель председателя Совета министров Республики Крым и министр труда и социальной защиты Республики Крым, в эфире телеканала «Крым 24».