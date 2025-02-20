Власти: население Славского округа за 14 лет сократилось на четверть

«Мы понимаем, что к 2030 году негативную динамику по оттоку населения мы не сможем нивелировать, — заключил Родин. — Дай бог, что в долгосрочной перспективе за счёт тех мероприятий, которые мы реализуем уже сейчас, и тех мероприятий, которые планируются в том числе при поддержке правительства Калининградской области нам удастся стабилизировать численность населения, и затем она пойдет в рост».