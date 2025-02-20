«Придет антициклон с центром над Брянской областью». В Беларуси морозы усилятся до −21 градуса

Так, погоду в Беларуси в пятницу, 21 февраля, сформирует антициклон с центром над Брянской областью России. Он принесет переменную облачность и ощутимое похолодание без существенных осадков. В ночные часы и с утра местами возможен слабый туман, гололед на дорогах.