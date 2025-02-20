«Придет антициклон с центром над Брянской областью». В Беларуси морозы усилятся до −21 градуса

Белорусов предупредили об усилении морозов до −21 градуса, информирует pogoda.by.
Так, погоду в Беларуси в пятницу, 21 февраля, сформирует антициклон с центром над Брянской областью России. Он принесет переменную облачность и ощутимое похолодание без существенных осадков. В ночные часы и с утра местами возможен слабый туман, гололед на дорогах.
Ветер будет юго-восточного и южного направлений от слабого до умеренный днем.
Ночью в среднем по стране похолодает до −10 — −16 градусов, а местами температуры опустятся до −21 мороза. Днем воздух прогреется до 0 — −5 градусов.
А еще мы писали, что соседнюю с Беларусью Польшу накрыл ядовитый смог — что ждать белорусам.
Еще самый северный дом Беларуси найден в Верхнедвинском районе: «Почти вплотную примыкает к границе с Латвией и Россией».