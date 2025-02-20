Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу 20 февраля

«Дорожная ситуация оценивается в 4 балла по данным ЦОДД — для поездок в течение дня используйте метро. Интенсивное движение сейчас на ТТК в районе Савеловской и Тульской эстакад, на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе. Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения на: ТТК в районе Савеловской, Хорошевской и Тульской эстакад; Садовом кольце в районе Житной улицы, Таганской площади, а также Москворецкой и Кремлевской набережных», — значится в сообщении.