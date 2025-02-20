Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу 20 февраля

«Дорожная ситуация оценивается в 4 балла по данным ЦОДД — для поездок в течение дня используйте метро. Интенсивное движение сейчас на ТТК в районе Савеловской и Тульской эстакад, на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе. Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения на: ТТК в районе Савеловской, Хорошевской и Тульской эстакад; Садовом кольце в районе Житной улицы, Таганской площади, а также Москворецкой и Кремлевской набережных», — значится в сообщении.
Также городской транспорт рекомендуют использовать вечером. «Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время — после 20:00. На движение влияют погодные условия, локальные ограничения движения, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП», — добавили в департаменте.
Там заверили, что за ситуацией на дорогах Москвы круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД. «Будьте аккуратны, особенно на мостах и эстакадах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров», — обратились к москвичам и гостям столицы в ведомстве.