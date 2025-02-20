Мастер спорта СССР по плаванию Владимир Скрозников ушел из жизни в Нижегородской области

Мастер спорта СССР международного класса по плаванию Владимир Скрозников скончался после продолжительной болезни в Нижегородской области 20 февраля. Об этом в социальной сети сообщил глава МСУ Сокольского округа Александр Созонов.
Владимир Скрозников начал свою тренерскую деятельность с момента открытия Сокольского ФОКа. Под его руководством научились плавать десятки детей, подростков и взрослых. Он был не только опытным наставником, но и примером для молодых тренеров.
«Он был ветераном спорта и просто замечательным человеком, который любил юмор, позитив, был честным, принципиальным, добрым, интеллигентным. Именно таким наш тренер навсегда останется в сердцах сокольчан. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!» — написал Александр Созонов.
Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким Владимира Скрозникова.