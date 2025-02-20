Под Воронежем водитель «Тойоты» на месте погасил долг за 94 нарушения ПДД

При проверке по базам стало понятно, что на машине нарушили ПДД 94 раза. Однако штрафы оплачивать не спешили. Задолженность к этому моменту составила более 110 тысяч рублей. На место вызвали судебных приставов. 37-летний водитель тут же погасил долг в полном объеме, побоявшись остаться без «Тойоты».