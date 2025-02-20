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Под Воронежем водитель «Тойоты» на месте погасил долг за 94 нарушения ПДД

Общая сумма штрафов превысила 110 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторы ГАИ остановили «Тойоту Камри» на 14 километре автодороги «Воронеж-Тамбов». Автомобиль вычислили благодаря спецкомплексу «Паутина» и установили маршрут передвижения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона 20 февраля.

При проверке по базам стало понятно, что на машине нарушили ПДД 94 раза. Однако штрафы оплачивать не спешили. Задолженность к этому моменту составила более 110 тысяч рублей. На место вызвали судебных приставов. 37-летний водитель тут же погасил долг в полном объеме, побоявшись остаться без «Тойоты».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных на официальном сайте ГАИ.

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