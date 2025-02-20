Свыше 617 тысяч жителей Иркутской области прошли диспансеризацию в 2024 году

В Иркутской области в 2024 году в ходе диспансеризации у жителей региона было выявлено более 23 тысяч новых заболеваний. Минздрав области подвел итоги медосмотров населения. Их прошли свыше 617 тысяч сибиряков. Медикам удалось обнаружить 853 случая злокачественных опухолей, из которых 246 были диагностированы на ранней стадии. Также было выявлено 1615 случаев сахарного диабета, 13,5 тысячи заболеваний сердечно-сосудистой системы, две тысячи органов дыхания и почти пять тысяч пищеварительной системы.