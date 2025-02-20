Свыше 617 тысяч жителей Иркутской области прошли диспансеризацию в 2024 году

В Иркутской области в 2024 году в ходе диспансеризации у жителей региона было выявлено более 23 тысяч новых заболеваний. Минздрав области подвел итоги медосмотров населения. Их прошли свыше 617 тысяч сибиряков. Медикам удалось обнаружить 853 случая злокачественных опухолей, из которых 246 были диагностированы на ранней стадии. Также было выявлено 1615 случаев сахарного диабета, 13,5 тысячи заболеваний сердечно-сосудистой системы, две тысячи органов дыхания и почти пять тысяч пищеварительной системы.
— Всем известно, что своевременное лечение заболеваний — главный успех выздоровления. Диспансеризация — это бесплатный инструмент для того, чтобы узнать статус и состояние своего здоровья, — отметил глава минздрава Иркутской области Андрей Модестов.
Кроме того, в прошлом году в регионе провели оценку репродуктивного здоровья. Такую проверку прошли 190 тысяч сибиряков. В планах на 2025 год обследовать здоровье почти миллиона жителей области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре продолжает действовать упрощенный порядок регистрации жилых домов частного сектора и садоводств.