Зарплата полицейских в Ростовской области оказалась ниже средней по региону

За 2024 год на службу в полицию в Ростовской области приняли 1209 человек, уволились за этот же период времени 1540 сотрудников. Кадровые сложности оказались напрямую связаны с уровнем зарплат. Об этом на заседании в донском парламенте сообщил начальник ГУ МВД России по региону Олег Агарков.
— За прошедший год на службу приняли на 5% больше кадров, чем годом ранее. При этом количество уволенных увеличилось на 3,6%. Основной причиной ухода сотрудников стала низкая заработная плата в 30 тысяч рублей при средней областной в 50 тысяч рублей, — отметил Олег Агарков.
Глава донского управления полиции добавил, что ситуация коснулась всех служб, но в большей степени патрульно-постовых и конвойных подразделений, основу которых составляют рядовой и сержантский состав.
При этом, по словам Олега Агаркова, правоохранителей стараются поощрять за хорошую работу. Кроме этого, в прошлом году власти региона выделили 60 млн рублей на вознаграждения для стражей порядка. Эту практику намерены продолжить и в 2025 году.