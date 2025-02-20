Зарплата полицейских в Ростовской области оказалась ниже средней по региону

За 2024 год на службу в полицию в Ростовской области приняли 1209 человек, уволились за этот же период времени 1540 сотрудников. Кадровые сложности оказались напрямую связаны с уровнем зарплат. Об этом на заседании в донском парламенте сообщил начальник ГУ МВД России по региону Олег Агарков.