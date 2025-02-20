В Чишмах супермаркету запретили продавать табак из-за расположенного рядом детсада

В ведомство с жалобами обратились местные жители. Дело в том, что торговая точка находится в менее ста метрах от детского сада, и граждан возмутило, что рядом с учреждением продается табачная и никотиносодержащая продукция. Это, как утверждают в надзорном органе, противоречит закону.