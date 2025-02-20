В Чишмах супермаркету запретили продавать табак из-за расположенного рядом детсада

В башкирском поселке Чишмы супермаркету запретили продавать табак. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
В ведомство с жалобами обратились местные жители. Дело в том, что торговая точка находится в менее ста метрах от детского сада, и граждан возмутило, что рядом с учреждением продается табачная и никотиносодержащая продукция. Это, как утверждают в надзорном органе, противоречит закону.
Роспотребнадзор направил предпринимателю предостережение о недопустимости подобного нарушения законодательства, однако оно было проигнорировано. Тогда сотрудники ведомства подали в суд с иск. Инстанция его поддержала и обязала супермаркет прекратить продажу табака.
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