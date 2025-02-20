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«Крики о помощи услышал очевидец». Девятилетний мальчик провалился под лед в Мозыре

Девятилетний мальчик провалился под лед в Мозыре.

Источник: Комсомольская правда

В Мозыре девятилетний мальчик провалился под лед. Подробности рассказали в ОСВОД Гомельской области.

О ЧП стало известно 20 февраля. Сообщается, что девятилетний школьник провалился под лед на реке Припять. К счастью, крики о помощи услышал прохожий, находившийся рядом с местом происшествия. Мальчика спас очевидец, спасатели ОСВОД прибыли к месту происшествия по тревоге.

— С признаками переохлаждения спасенного мальчика передали бригаде скорой помощи, — добавили в ОСВОД.

В организации напомнили, что в Беларуси детям до 18 лет запрещается выходить на лед без сопровождения родителей. Также в стране запрещено выходить на лед тоньше 7 сантиметров и быть на льду без спасательного жилета.

Между тем в Беларуси морозы усилятся до −21 градуса: «Придет антициклон с центром над Брянской областью».

А еще мы писали, что соседнюю с Беларусью Польшу накрыл ядовитый смог — что ждать белорусам.

И также самый северный дом Беларуси найден в Верхнедвинском районе: «Почти вплотную примыкает к границе с Латвией и Россией».