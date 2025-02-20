«Крики о помощи услышал очевидец». Девятилетний мальчик провалился под лед в Мозыре

В Мозыре девятилетний мальчик провалился под лед. Подробности рассказали в ОСВОД Гомельской области.
О ЧП стало известно 20 февраля. Сообщается, что девятилетний школьник провалился под лед на реке Припять. К счастью, крики о помощи услышал прохожий, находившийся рядом с местом происшествия. Мальчика спас очевидец, спасатели ОСВОД прибыли к месту происшествия по тревоге.
— С признаками переохлаждения спасенного мальчика передали бригаде скорой помощи, — добавили в ОСВОД.
В организации напомнили, что в Беларуси детям до 18 лет запрещается выходить на лед без сопровождения родителей. Также в стране запрещено выходить на лед тоньше 7 сантиметров и быть на льду без спасательного жилета.
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