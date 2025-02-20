Концепцию сквера воронежского рока у ТЭЦ показал мэр

Там планируют установить арт-объекты в память об известных воронежских музыкантах, в том числе, и Юрии Хое. Концепцию подготовило управление главного архитектора. Планируется, что в сквере разместится амфитеатр, в центре которого появится сцена, где смогут выступать музыкальные группы — обещали предусмотреть и возможность подключения инструментов. По периметру и в центре установят бетонные сцены — там, по задумке, появятся тематические рисунки и надписи, как на знаменитой стене Цоя в столице.
По словам Сергей Петрина, арт-объекты, посвященные группе «Сектор Газа» и Юрию Клинских непременно появятся в сквере воронежского рока, однако делать акцент исключительно на них не собираются. Градоначальник отметил, что увековечат и других исполнителей, ведь «Воронежу в этом плане есть чем гордиться».
Что касается технических моментов, то пока многое находится на стадии согласования: «Поручил коллегам решить вопрос с возможностью использования участка — он находится в федеральной собственности, посмотреть, как там пролегают коммуникации, а также проработать варианты освещения и видеонаблюдения. В ближайшее время обсудим проект и с Ильей Наумовым — единственным на сегодня заявителем, который официально обратился в комиссию по культурному наследию с инициативой увековечить память Юрия Клинских», — рассказал Сергей Петрин. Обустраивать сквер, к слову, планируют за внебюджетные деньги, власти ждут инвесторов. Ну, а воронежцы пока могут поделиться своим видением будущего сквера. Оставить комментарии с мнением можно здесь и здесь.