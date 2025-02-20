Концепцию сквера воронежского рока у ТЭЦ показал мэр

Что касается технических моментов, то пока многое находится на стадии согласования: «Поручил коллегам решить вопрос с возможностью использования участка — он находится в федеральной собственности, посмотреть, как там пролегают коммуникации, а также проработать варианты освещения и видеонаблюдения. В ближайшее время обсудим проект и с Ильей Наумовым — единственным на сегодня заявителем, который официально обратился в комиссию по культурному наследию с инициативой увековечить память Юрия Клинских», — рассказал Сергей Петрин. Обустраивать сквер, к слову, планируют за внебюджетные деньги, власти ждут инвесторов. Ну, а воронежцы пока могут поделиться своим видением будущего сквера. Оставить комментарии с мнением можно здесь и здесь.