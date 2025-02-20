Нижегородцам объяснили правила перерасчета за отопление

«Отопительный период 2024 года длился дольше, чем предыдущий отопительный период (в 2024 году отопительный период закончился в мае 2024 года с учетом его продления, а в 2023 году отопительный период закончился в основном в апреле 2023). Например, в Нижнем Новгороде в 2024 году отопление предоставлялось 221 день, а в 2023 году — 209 дней, в Арзамасском округе отопление предоставлялось в 2024 году 239 дней, в 2023 году — 213 дней», — пояснили в инспекции.