Нижегородцам объяснили правила перерасчета за отопление

Госжилинспекция объяснила жителям Нижегородской области объяснили, как происходит оплата за отопление и почему в счетах бывает переплата за ресурс.
В Нижегородской области действует система оплаты за отопление равномерно в течение всего календарного года. Размер исчисляется исходя из объема потребления ресурса за предыдущий год — объем потребления за месяц в этом году равен 1/12 от объема потребления в течение всего прошлого года. В первом квартале каждого года идет перерасчет платы за тепло в случаях, если окажется, что в прошлом году ресурса подавали больше, нежели годом ранее.
«Отопительный период 2024 года длился дольше, чем предыдущий отопительный период (в 2024 году отопительный период закончился в мае 2024 года с учетом его продления, а в 2023 году отопительный период закончился в основном в апреле 2023). Например, в Нижнем Новгороде в 2024 году отопление предоставлялось 221 день, а в 2023 году — 209 дней, в Арзамасском округе отопление предоставлялось в 2024 году 239 дней, в 2023 году — 213 дней», — пояснили в инспекции.
Поэтому в 2025 году нижегородцы могут получить счета за отопление чуть большие, чем в прошлом, поскольку отопительный сезон 2024 года длился больше.
Напомним, что в Нижегородской области с 1 марта не будут менять систему платы за отопление.