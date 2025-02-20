Омским владельцам животных придется идти к ветеринарному врачу за каждым рецептом

С 1 марта в России меняются правила отпуска ветеринарных препаратов, которые затронут и Омскую область. Отныне владельцам домашних животных придется практически за каждым лекарством обращаться к ветеринарному врачу.
Изменения регламентируются приказом минсельхоза. Отныне только по рецептам можно будет приобрести антибактериальные, антимикробные, гормональные медикаменты, препараты, в составе которых есть наркотики, психотропные вещества, седативные средства, нейролептики, анальгетики и анестетики. Рецепты будут оформляться в системе Россельхознадзора «Гален».
Противопаразитарные средства от блох и клещей владельцы домашних животных, вроде кошек и собак, к счастью, смогут купить без рецепта. А вот для сельскохозяйственных животных такой рецепт уже понадобится.
За безрецептурный отпуск препаратов ветеринарным аптекам грозит штраф. В народе новый регламент уже успели прозвать «ветеринарным налогом», так как на каждый поход к врачу владельцам домашних животных понадобятся дополнительные расходы.