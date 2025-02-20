Омским владельцам животных придется идти к ветеринарному врачу за каждым рецептом

Изменения регламентируются приказом минсельхоза. Отныне только по рецептам можно будет приобрести антибактериальные, антимикробные, гормональные медикаменты, препараты, в составе которых есть наркотики, психотропные вещества, седативные средства, нейролептики, анальгетики и анестетики. Рецепты будут оформляться в системе Россельхознадзора «Гален».