Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омским владельцам животных придется идти к ветеринарному врачу за каждым рецептом

С 1 марта в регионе начинает действовать так называемый «ветеринарный налог».

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта в России меняются правила отпуска ветеринарных препаратов, которые затронут и Омскую область. Отныне владельцам домашних животных придется практически за каждым лекарством обращаться к ветеринарному врачу.

Изменения регламентируются приказом минсельхоза. Отныне только по рецептам можно будет приобрести антибактериальные, антимикробные, гормональные медикаменты, препараты, в составе которых есть наркотики, психотропные вещества, седативные средства, нейролептики, анальгетики и анестетики. Рецепты будут оформляться в системе Россельхознадзора «Гален».

Противопаразитарные средства от блох и клещей владельцы домашних животных, вроде кошек и собак, к счастью, смогут купить без рецепта. А вот для сельскохозяйственных животных такой рецепт уже понадобится.

За безрецептурный отпуск препаратов ветеринарным аптекам грозит штраф. В народе новый регламент уже успели прозвать «ветеринарным налогом», так как на каждый поход к врачу владельцам домашних животных понадобятся дополнительные расходы.