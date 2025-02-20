В Краснодаре три улицы останутся без отопления 21 февраля. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
Отключения связаны с порывами возле многоквартирных домов по улице Новой, 55 и по проезду 5-й Артельный, 29.
Так, с 9:00 до 13:00 отопление не будет в домах по улицам:
— Бургасская, 6;
— 5-й Артельный проезд, 22, 24, 25, 27, 29.
С 09:00 до 16:00 отопление отключат по адресам:
— 1-й проезд Стасова, 18, 21, 23.
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