С 1 сентября 2025 года муниципальные парковки в праздники и выходные будут бесплатными.
Соответствующий закон принят сегодня, 20 февраля, областным заксобранием по инициативе прокуратуры Калининградской области.
Проектом предусмотрено, что платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, используются бесплатно в выходные и праздничные дни, а также с 19−00 до 8−00 часов.
Также законопроект предусматривает бесплатное использование в течение 20 минут с момента въезда парковок, прилегающих к образовательным, медицинским организациям, органам государственной власти и местного самоуправления.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, узников лагерей, участников специальной военной операции и многодетных родителей законопроект предусматривает бесплатное использование таких парковок.
Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.