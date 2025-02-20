Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муниципальные парковки в праздники и выходные будут бесплатными

Соответствующий закон приняли областные депутаты.

Источник: Администрация Калининграда

С 1 сентября 2025 года муниципальные парковки в праздники и выходные будут бесплатными.

Соответствующий закон принят сегодня, 20 февраля, областным заксобранием по инициативе прокуратуры Калининградской области.

Проектом предусмотрено, что платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, используются бесплатно в выходные и праздничные дни, а также с 19−00 до 8−00 часов.

Также законопроект предусматривает бесплатное использование в течение 20 минут с момента въезда парковок, прилегающих к образовательным, медицинским организациям, органам государственной власти и местного самоуправления.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, узников лагерей, участников специальной военной операции и многодетных родителей законопроект предусматривает бесплатное использование таких парковок.

Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.